Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. haftaya 4 maçla devam edildi.
Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Finalspor-Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 76-59
Trabzonspor- İstanbul Ankaspor: 114-65
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 82-87
Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor: 79-76
Son Dakika › Spor › TBL 9. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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