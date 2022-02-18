Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, tribünlerin kendisini istifaya çağırmasıyla ilgili konuştu.

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BU ŞEKİLDE OLMAZ"

"Maça iyi başladık, sonuna kadar da iyi mücadele ettik. Çok talihsiz iki gol yedik. Oyuncularıma teşekkür ettim içeride. Skor ne olursa olsun, yapmaları gerekeni yaptılar. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. Seyirciye gelince geçen hafta Alper, bu hafta Sabo, gelecek hafta kim olur bilemiyorum. Bu şekilde olmaz.

"YÖNETİMLE OTURUP KONUŞURUZ"

Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

Galatasaray, bu ligde oynayacağımız maçlardan bir tanesi. İlk yarıda burada iyi oynadık, son saniyede yediğimiz golle mağlup olduk. Biz bu şekilde oynarsak, kazanamayacağımız maç yok. Elimizden geleni yapacağız, kazanırız, kaybederiz onu artık maç belirleyecek."