TED Spor, Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon

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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin erkekler kategorisi finalinde ENKA Spor'u 2-0 yenen TED Spor, şampiyon oldu.

İstanbul Taç Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı ve 29 takımdan 114 sporcunun katıldığı organizasyon, erkekler finaliyle sona erdi.

Günün ilk maçında TED Spor'dan Yankı Erel, ENKA Spor'dan Sarp Ağabigün'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci müsabakada ise TED Spor'dan Ergi Kırkın, ENKA Spor'dan Mert Alkaya'yı 6-3 ve 7-6'lık setler sonucunda aynı skorla yendi.

Bu sonuçlarla ENKA Spor'a 2-0 üstünlük kuran TED Spor, şampiyonluğa ulaştı. ENKA Spor ise ikinci oldu.

Erkeklerde üçüncülüğü, Mete Tenis Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden Alaçatı Tenis Kulübü elde etti.

Karşılaşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Tennis Europe Başkan Vekili Cem Tınaz ve Taç Spor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp verdi.

Şampiyonluk ipini göğüsleyen TED Spor, 50 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

TTF Başkanı Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Ligi Finalleri çok coşkulu geçti. Tenis izleyicisi çok ilgiliydi. Adeta şölen yaşadık. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Bizi konuk eden Taç Spor'a büyük teşekkür ediyorum. Sponsorlukları dolayısıyla Zeren Group'a da teşekkür ediyorum. Tenisin görünür olması ve tenis kültürünün yayılması için basının desteği çok önemli. Emek veren herkese teşekkürlerimi iletmek isterim." ifadelerini kullandı.