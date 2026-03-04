Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber - Son Dakika
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber

Tedesco\'dan Fener taraftarını yıkan haber
04.03.2026 10:56
Tedesco\'dan Fener taraftarını yıkan haber
Fenerbahçe, ağır enfeksiyon geçiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçında takımın başında olmayacağını, karşılaşmada teknik sorumluluğu Zeki Murat Göle'nin üstleneceğini açıkladı.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, ağır enfeksiyon geçiren Tedesco'nun tedavisinin sürdüğünü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacağını duyurdu.

AĞIR ENFEKSİYON NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kulüpten yapılan açıklamada Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Bu nedenle deneyimli teknik adamın Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında olmayacağı ifade edildi.

KAFİLEYLE GAZİANTEP'E GİTMEDİ

HT Spor'un haberine göre Tedesco'nun sağlık durumu sabah saatlerinde yeniden değerlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli teknik direktörün kafileyle birlikte Gaziantep'e gitmemesine karar verildi.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin teknik sorumluluğunu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle üstlenecek. Göle, Tedesco'nun yokluğunda takımın başında sahaya çıkacak.

SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve teknik direktörün hafta sonu oynanacak Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olmasının planlandığını açıkladı.

