Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

15.03.2026 21:42
Fenerbahçe yönetimi, alınan sonuçların ardından son bir şans tanıdığı Domenico Tedessco'nun alternatifini hazırladı. Sarı-lacivertliler, gelecek haftalarda teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı alması durumunda rotasını eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a çevirecek.

Fenerbahçe yönetimi, son 4 haftada kaybedilen 7 puanın ardından İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile kulüp binasında görüşmüş, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Sadettin Saran, gerekli ültimatomların verildiği belirtilerek her iki isme de son bir şans vermişti.

TEDESCO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLEN HOCA BELLİ

Fenerbahçe yönetiminin hem Fatih Karagümrük maçının ardından hem de ertesi gün gerçekleştirilen acil durum toplantısında sadece Tedesco'nun geleceğini değil, İtalyan hocanın yerine getirilebilecek isimleri de konuştuğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda, Tedesco ile gelecek haftalarda yolların ayrılması durumunda göreve getirilmek istenen teknik adam belli oldu.

ROTA AYKUT KOCAMAN

Başkan Sadettin Saran'ın camiayı iyi bilen bir teknik adamı göreve getirmek istediği ve bu doğrultuda ekibinden fikir aldığı öğrenildi. Sadettin Saran, herkesin görüşünü tek tek alırken, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Tedesco ile yolların ayrılması durumunda deneyimli hocanın kapısı çalınacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
