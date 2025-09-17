Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar

Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco\'dan maç sonu bomba itiraflar
17.09.2025 23:36  Güncelleme: 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco\'dan maç sonu bomba itiraflar
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, takımın özgüven eksikliğinden ve karşılaşma boyunca yaşanan sorunlardan bahsetti. Genç antrenör, "Bizler tamamen futbola odaklandık. Trabzonspor maçı oynadık ve maçları analiz edip bu maçı oynadık. Kafamızda sadece futbol vardı. Neden baskı yapmayı bıraktık" dedi.

Süper Lig'de 1'inci haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"

Domenico Tedesco, "Aslında ilk 15 dakika iyiydik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Gözüken bir şey var ki, takımın özgüven eksikliği var. Negatif bir olay tüm takımı etkiliyor. Oyuncularda soru işareti olabiliyor. Gol yiyebilirsiniz ama gol yiyince devam etmeniz gerekiyor. Belli bir oyun sergilemek ve pozisyon üretmek istiyorsanız kontrataklarda etkili olmanız, başka bir yolu da top kaybından sonra pres yapmanız. Gol bulmanız lazım ama biz bugün yapamadık. Çok netti kontratakları kontrol edemedik. 2'nci yarı iyiydi. Mental olarak maçı çevirmeyi başardık. Son dakikada o golü yememeliydik. Önde savunma yapmanız gerekiyor. 3'üncü golü aramanız gerekiyor. Boşta oyuncu olmaması gerekiyor. Sadece kaleci olarak bakmıyorum. İrfan'ın modu düşük ve kendimizi yukarı çekemiz gerekiyor " ifadelerini kullandı.

"KAYIP OLARAK GÖRÜYORUM"

Maçta baskının ikinci yarı neden düştüğünü aktaran Tedesco, "Bizler tamamen futbola odaklandık. Trabzonspor maçı oynadık ve maçları analiz edip bu maçı oynadık. Kafamızda sadece futbol vardı. Neden baskı yapmayı bıraktık, önde baskı yapabiliyoruz ama neden geri çekildik ? Gücü kaybetmiş olabiliriz. Baskı yapamadık ve baskı yapamayınca geri çekildik. Biri basamayınca diğer arkadaşınızda baskıya gidemiyor. Zincirleme bir etki oldu. Maça bakınca yazık oldu. Hem penaltı kaçırdık hem geri düştük. Maçı çevirmeyi başarmıştık ama bugün kaybettiğimiz maçı kayıp olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF ETKİYİ SÜRDÜRMELİYDİK"

Maça gergin başlamalarının sebebini aktaran Tedesco sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim beklediğim şey ruhu sahaya yansıtmak. Gergin olmamıza gerek yoktu. Bugün sahaya çok gerginlikle başladık. Bunun sebebi bizdik. Evimizde, harika bir statta oynuyoruz. Pozitif etkiyi sürdürmeliydik. Pozitif etkiyi goller atarak sürdürebilirdik. Rakip ilk yarı çok kontratak yaptı ama biz de 3 gol atabilirdik. Goller atabilseydik zaten rahat olurduk. Rakip ilk ataktan golü buldu. Maçın geneline bakınca bizim için durum bu."

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12345678:
    nasılsa son dk bir penaltı alır alırız maçı rahatlığı var. koç basar hakem odasını 6 7 Yanıtla
  • elder.49:
    takım bu maçı almıştı ben aldı diye senin hanene zamanında yaptigin mudahaleler için artı yazıyorum bu irfan salaği o hatayı yapmasa üç puanı almıştı. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:51:29. #7.11#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraflar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.