Tedesco: Takımda Öz Güven Eksikliği Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco: Takımda Öz Güven Eksikliği Var

17.09.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Alanyaspor maçı sonrası takımın öz güven eksikliğini vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirterek, "Takımda öz güven eksikliği var. İlk golü yedikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Futbolda bu olabilir, golü yiyebilirsiniz ama gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Tedesco, "İlk 10-15 dakika iyiydi. Belki istediğimiz oyunu sergileyemedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Takımda öz güven eksikliği var. İlk golü yedikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Oyuncuların kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Futbolda bu olabilir, golü yiyebilirsiniz ama gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor. Çok basit top hataları yaptık. Pozisyon üretmemeniz için özellikle yapmamız gereken şey kontratakları engellemek. Bugün takım olarak yapamadık. Oyun netti. Onların yaptıkları şey kontrataktı. Biz de bu kontraları kontrol edemedik. İkinci yarıda maçı çevirmeyi başardık ama bu şekilde gol yememeniz gerekiyor. Kalecinin yediği golü konuşmadan önce o dakikalarda artık ortayı engellemeniz gerekiyor. Boşta bir oyuncunun olmaması gerekiyor. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum. Şu anda modu düşük. Bizim hep birlikte bu durumu yukarı çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimiz 2 puanı yazık olarak görüyorum"

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminin takım üzerinde etki edip etmediğiyle ilgili soruya Tedesco, "Bizler tamamen sadece futbola odaklandık. Bu 6 günde Trabzonspor maçını oynadık ve bu maça hazırlandık. Kafamızda hiçbir şey yoktu. Evet ikinci yarı biraz geri çekildik. Çünkü rakip pozisyon değiştirmemişti. Biz ikinci yarıya 4-3-3 baskısıyla gitmiştik. Takım olarak çok iyi baskı yapabiliyoruz. Neden geri çekildik. Güç eksikliği de olabildi. Bir oyuncu basmadığı zaman ikinci oyuncu da basmıyor. Bu şekilde zincirleme oluyor. Maça bakacak olursak bence yazık oldu. Çok güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugün kaybettiğimiz 2 puanı sadece yazık olarak görüyorum" yanıtını verdi.

"Rakip ilk kontrada golü buldu bu da işimizi zorlaştırdı"

Tedesco, Alanyaspor karşılaşmasında pozitif havayı devam ettirmeleri gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Tedesco, "Benim aslında beklediğim şey sahaya ruhu yansıtmak. Bugün saha içinde pek çok zorlukla karşılaştık. Gergin olmak için hiçbir sebep yoktu. Yapmamız gereken şey pozitif havayı devam ettirmekti. Rakip çok fazla kontra yaptı ama biz de 3 gol atabilirdik. Bu golleri atmış olsak maç farklı olurdu. 1-0 öne geçsek çok farklı olabilirdi, rakip ilk kontrada golü buldu bu da işimizi zorlaştırdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: Takımda Öz Güven Eksikliği Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:12:10. #7.12#
SON DAKİKA: Tedesco: Takımda Öz Güven Eksikliği Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.