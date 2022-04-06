TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü'nün hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü'nün hedefi dünya şampiyonluğu

06.04.2022 13:41
TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü'nün hedefi dünya şampiyonluğu

TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü, Antalya'daki turnuvadan başarıyla döndü.

TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü, Antalya'daki turnuvadan başarıyla döndü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-31 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda TEİAŞ Spor Kulübü sporcularından 45 kilogramda Gamze Yalçın ve 54 kilogramda Emre Batuhan Yılmaz birinci oldu.

TEİAŞ Bölge Müdürü İhsan Kılıçoğlu, muaythai sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.

Birinci olan sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 24 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TEİAŞ Muaythai Spor Kulübü'nün hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika


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