Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız

Tek hayali Galatasaray\'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
23.02.2026 13:10
Tek hayali Galatasaray\'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Galatasaray formasıyla antrenman yapan Afrikalı genç futbolcu adayı, dikkat çekiyor. Fiziksel çalışmalarını ve topla yaptığı idmanları düzenli olarak yayımlayan genç yetenek, Galatasaray'da oynama hayalini kuruyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Genç futbolcunun bu paylaşımları, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da ilgi görüyor.

Galatasaray'da forma giymeyi hayal eden Afrikalı bir genç futbolcu adayı, çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkat çekti.

GALATASARAY FORMASIYLA ANTRENMAN

"Samson Jr." kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç yetenek, antrenmanlarını Galatasaray formasıyla gerçekleştiriyor. Fiziksel çalışmalarını ve topla yaptığı idmanları düzenli olarak yayımlayan futbolcu adayı, keşfedilmeyi beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da paylaşıldı.

HEDEFİ TÜRKİYE

Genç futbolcu, Galatasaray'da oynama hayali kurduğunu ifade ederken, profesyonel seviyede kendini gösterebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor.

    Yorumlar (2)

  • ATA REİSS ATA REİSS:
    çalışanı Allah görür evlat 6 0 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    önce türkiyedeki gençleri paylaşın sana. yavur malına ne kadar meraklısınız. bizim ülkemizde de ne gençler var harcanıp gidiyor. 1 0 Yanıtla
