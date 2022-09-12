Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

12.09.2022 12:47
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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