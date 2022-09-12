Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland 'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.