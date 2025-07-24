Tekerlekli Sandalye Milli Takım Seçmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tekerlekli Sandalye Milli Takım Seçmeleri Devam Ediyor

Tekerlekli Sandalye Milli Takım Seçmeleri Devam Ediyor
24.07.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 38 sporcu, A Milli Takım için kamp yapıyor. Hedef Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nın Yalova'da gerçekleştirdiği seçme kampı devam ediyor. 38 sporcu milli formayı giymek için mücadele veriyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı seçmeleri, 21 Temmuz'da Termal ilçesindeki bir otelde başladı. 25 Temmuz'a kadar sürecek kamp, milli formayı giymek isteyen 38 sporcunun katılımıyla sürüyor. Teknik ekip, kampta sporcuları bireysel performans, takım uyumu ve oyun sistemlerine adaptasyon açısından değerlendiriyor. Bu yoğun hazırlık süreci 7-19 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek A Division Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası öncesi büyük önem taşıyor. Şampiyonada dereceye giren ilk beş takım, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

"En iyi 12'yi bulup yolumuza devam etmek istiyoruz"

Kamp süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan A Milli Takım Başantrenörü Can Aksu, şöyle konuştu:

"Kampa 38 tane sporcu çağırdık. Bunların hepsi milli takımda oynayabilecek kapasite oyuncularımız. Sezon bizim çok erken bitti. Çocuklar şu anda çok hazır değil zaten. Fizik olarak da hazır değiller. Bundan sonra kamp 25 Ağustos'ta. Ondan sonraki süreçte hızlandırmış bir şekilde devam edeceğiz. Tabii ki hedefimiz büyük. 2017'de namağlup şampiyon olmuştuk İspanya'da. Çok iyi bir takım kurmuştuk. İnşallah ilk hedefimiz şampiyon olmak, kürsüye çıkmak. Önümüzdeki sene de Dünya Şampiyonası var. Orada ilk beş takım kota alacak ve Dünya Şampiyonası'na katılacak. Bizim hedefimiz sonuna kadar, olimpiyatlara kadar devam etmek. İnşallah bu sene de şampiyon olup bayrağımızı göklere çekmek istiyoruz. Oyuncularımız da gerçekten bu sıcakta biraz zorlanıyorlar ama tabii yapacak bir şey yok. Turnuvamızda en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi 12'yi bulup yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kampta yer alan sporculardan Baran Oğuz ise, "Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldum. Geçtiğimiz yıllarda İtalya'da oynadım. Genç Milli Takım'la Brezilya'da dünya ikinciliği yaşadık. A Milli Takım kampı çok yoğun geçiyor. Buradaki oyuncular çok kaliteli. En iyiler burada. Hedefimiz Avrupa'da derece yapmak. Ardından da Dünya Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmak" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Basketbol, Can Aksu, yalova, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Milli Takım Seçmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike Termal şok nedir Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike! Termal şok nedir?
Altay taraftarı, ’’İstifada bir hizmettir’’ diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı Altay taraftarı, ''İstifada bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:54
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
19:37
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
19:11
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 14:48:11. #7.12#
SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Milli Takım Seçmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.