Tekirdağ haberleri! TFF 3. Lig: Bayrampaşaspor: 0 Ergene Velimeşespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanan karşılaşmada Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor kaptan Fatih'in kaydettiği penaltı golüyle deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Melis Özçiğdem, Fatih Deveci ve Tansu Doğan Yılmaz hakem üçlüsünün görev aldığı karşılaşmanın henüz 6. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen kaptan Fatih kaleci İlksen"in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonda tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen kaptan Fatih topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderince Ergene Velimeşespor deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci yarısında da başka gol olmayınca Ergene Velimeşespor hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Tekirdağ temsilcisi gelecek hafta 23 Ekim 2022 Pazar günü Karaman FK takımını Velimeşe'de konuk edecek. Bayrampaşaspor ise Balıkesir deplasmanında Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ