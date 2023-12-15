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Tekirdağlı genç yüzücüler Türkiye şampiyonluğuna koşuyor - Son Dakika
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Tekirdağlı genç yüzücüler Türkiye şampiyonluğuna koşuyor

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu kazanan Melisa Zobar ve Derin Anbarlı, milli takımda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Melisa Zobar, 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek organizasyonlara katıldı ve geçen ay Samsun'da gerçekleştirilen 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazandı. Derin Anbarlı da 6 yaşında başladığı yüzmede geçen ay Denizli'de düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya elde etti. Melisa Zobar ve Derin Anbarlı, gelecek yıl yapılacak milli takım seçmeleri için çalışmalarına devam ediyor ve uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Tekirdağlı genç yüzücüler Türkiye şampiyonluğuna koşuyor
15.12.2023 - 11:12,
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Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu kazanan Melisa Zobar (11) ve Derin Anbarlı (12), milli takımda yeni şampiyonluklara kulaç atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Melisa Zobar, 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek organizasyonlara katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen il yarışmalarında dereceler elde eden Melisa Zobar, geçen ay Samsun'da gerçekleştirilen 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Derin Anbarlı da 6 yaşında başladığı yüzmede geçen ay Denizli'de düzenlenen 12 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya elde etti.

Gelecek yıl yapılacak milli takım seçmeleri için çalışmalarına devam eden Melisa Zobar ve Derin Anbarlı, uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

"Sürekli kendimi geliştirmek için çalıştım"

Melisa Zobar, AA muhabirine, ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmanın gurur verici olduğunu söyledi.

İlk başladığı günlerde zorlansa da daha sonra bunların keyifli hale dönüştüğünü aktaran Melisa, "Sürekli kendimi geliştirmek için çalıştım. Sonra yarışmalara katılmaya başladım ve ilk olarak burada düzenlenen bir organizasyonda birinci olmuştum. Türkiye şampiyonu olduğum yarışma da benim için çok güzeldi. Güzel dereceler aldım. Milli takıma girmeyi çok istiyorum. Bunun için çalışıyorum." diye konuştu.

Melisa Zobar, her zaman en iyisini yapmak için çalıştığını, milli takımda da başarılara kulaç atmak için sürekli kendisini geliştirmeye çalışacağını dile getirdi.

Derin Anbarlı da Türkiye şampiyonluğunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirterek, gelecek yıl milli takıma seçilerek Türkiye adına güzel dereceler kazanmak istediğini aktardı.

Yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcularının küçük yaşta güzel başarılar elde ettiğini ifade etti.

Şentürk, sporcularının çok azimli olduğunu dile getirerek, "Son katıldıkları yarışmalarda ikisi de kendi branşlarında Türkiye'nin en iyisi oldu. Bu başarılarını sürdürerek milli takımda yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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