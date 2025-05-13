Tekke: Avrupa İçin Zor Bir Maç Olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım, önümüzde Avrupa için hedef bir maç var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın kupayı kazanarak Avrupa bileti almak istediklerini söyledi.

Kupayı çok istediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Yarın hepimiz için güzel ve büyük bir gün. Sezon içerisinde dalgalanmalı bir performans gösterdik. Biz geldikten sonra bu durum bir nebze duruldu. Önümüzde Avrupa için hedef bir maç var. Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama istediği var. Taraftarlımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım. Ama önümüzde bir Galatasaray gerçeği var. Çok önemli, pahalı ve zorlu bir rakip. Ama karşılarında da çok istekli bir Trabzonspor var. Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu almaya çalışacağız" dedi.

"Yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek"

Yarın takım olarak fazlasıyla mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Tekke, "Bizim 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeylerimiz var. Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde. Avrupa'ya gitme tabi ki çok önemli. Bizim buraya geliş amacımız oyun üzerine biraz daha düşünebilmek. Bizim yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek. Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu da oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var. Mücadele edeceğiz ve bunu da yarın göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var, kupa bu yol için başlangıç"

Kupa alarak tarihe geçme hedefi olduğunu belirten, Tekke, "Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzdem kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep benim için özel bir yer, bu konuda Okan hocanın önündeyim"

Gaziantep'te final oynamanın kendisi için özel olduğunu da belirten Tekke, "Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep'te oynadım. O yüzden burası benim için özel bir yer. Bu konuda Okan hocanın önündeyim" diye konuştu. - GAZİANTEP