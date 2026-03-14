Tekke: Yeni Hedef Yok

14.03.2026 23:57
Trabzonspor'un teknik direktörü Tekke, sezon hedeflerinin değişmediğini ve zorlu bir periyotta olduklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sezon başında 1 ile 4 arasında bir hedef belirlediklerini belirterek, bunun dışında yeni bir hedef koyma gibi bir motivasyonunun olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti yardımcı antrenör Orhan Kaynak'a ve ailesine armağan ettiklerini belirten Tekke, "Galibiyeti Orhan abiye ve ailesine hediye ediyorum. Bu galibiyet bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Maç genelinde galibiyet bize daha yakın gibi görünüyordu ancak Çaykur Rizespor da oldukça iyi mücadele etti. Oyuncularım yaşanan bunca acıya rağmen buradan galip ayrılma isteği ve arzusu gösterdi. Bu benim için çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"Kolay maç yok"

Hedeflerinde ve söylemlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden Tekke, "Benim hedeflerimde de söylemlerimde de bir değişim yok. İyi bir yoldayız ve bu yolu sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Oynadığımız maçların hiçbirinin kolay olmadığını görüyoruz. İşimiz zor. Dört oyuncumuz sarı kart sınırında ve bugün kart görmeden maçı tamamladık. Çok şükür sakatlık yaşanmadı ancak Batagov'un yokluğu oyun kurulumuzda bizi zorlayacak. Bunu oyuncularımla da paylaştım ve bugün sahada bunu net şekilde gördük. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var, tam hazır olmayan oyuncularımız var. 90 dakika oynamış olsalar bile durumları yüzde yüz değil" diye konuştu.

"Bu tip maçlar her zaman zordur"

Çarşamba günü oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Tekke, "Çarşamba günü Eyüpspor ile oynayacağız. Onlar da herkesi zorlayan bir takım. Bu tip maçlar her zaman zordur. Bizim de yaşadığımız bazı şeyler var. Bunları yok saymadan hayatımıza devam edemeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız maçı kazanabilirsek bizim için iyi olacak. Sonrasında ise kağıt üzerinde çok zor bir periyot var. Maç maç gitmek zorundayız. Her karşılaşmaya kazanmak için neler yapabileceğimizi düşünerek hazırlanıyoruz. Düşme hattındaki puan skalası birbirine çok yakın. Kimse kimseye kolay maç bırakacak durumda değil" ifadelerini kullandı.

"Başka bir hedef koyma gibi motivasyonum yok"

Sezon başında koyduğu hedeften sapma olmadığını vurgulayan Tekke, "Bir senedir bu mücadeleyi veriyoruz. Bu yeni bir durum değil. Şu andan itibaren başka bir hedef koyma gibi bir motivasyonum yok. Başladığım gün 1 ile 4 arasında bir hedef koyduğumu söylemiştim. İnsanlar bana kızabilir ama Trabzonspor'un bu sezonki yolculuğunda bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Trabzonspor yangını sönmüş, temelleri atılmış bir kulüp haline gelecek. Benim en büyük isteğim oyuncularımın alkışlanması ve desteklenmesi. Amacımız bu insanların yüzünü biraz olsun güldürebilmek" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
