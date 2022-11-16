Bir süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Deneyimli hocanın canlı yayında yaptığı İstiklal Marşı önerisi ise çok konuşuldu.
Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunmaması gerektiğini belirten Vural, "Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce. Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz." dedi.
Yılmaz Vural'ın bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Birçok futbolseverler sosyal medyada deneyimli hocanın bu önerisine destek verdi.
Son Dakika › Spor › Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya! - Son Dakika