Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya! - Son Dakika
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Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya!

16.11.2022 09:08

Buket Aydın'ın konuğu olan Yılmaz Vural'ın maçlardan önce okunan İstiklal Marşı ile ilgili önerisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Vural, yaptığı açıklamada, "Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce" ifadelerini kullanırken Vural'ın bu önerisine birçok futbolsever destek verdi.

Bir süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Deneyimli hocanın canlı yayında yaptığı İstiklal Marşı önerisi ise çok konuşuldu.

"BU MARŞ HER DAKİKA BİR YERDE OKUNMAZ"

Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunmaması gerektiğini belirten Vural, "Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce. Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz." dedi.

FUTBOLSEVERLER DESTEK VERDİ

Yılmaz Vural'ın bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Birçok futbolseverler sosyal medyada deneyimli hocanın bu önerisine destek verdi.

'Çok milliyetçiyiz ya!' diyen Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi ortalığı ayağa kaldırdı
'Çok milliyetçiyiz ya!' diyen Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi ortalığı ayağa kaldırdı
'Çok milliyetçiyiz ya!' diyen Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi ortalığı ayağa kaldırdı
'Çok milliyetçiyiz ya!' diyen Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi ortalığı ayağa kaldırdı
'Çok milliyetçiyiz ya!' diyen Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi ortalığı ayağa kaldırdı
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Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya! - Son Dakika


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