Tekvando camiasının acı kayıpları - Son Dakika
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Tekvando camiasının acı kayıpları

07.03.2022 15:47
Tekvando camiasının acı kayıpları

Türkiye Tekvando Federasyonu Eskişehir Bölgesi Antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Eskişehir Bölgesi Antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Eskişehir Bölgesi Antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan, Afyon'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme Müsabakaları'na giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, elim kazayla ilgili olarak, "Camiamızın değerli isimlerinden, bir kardeş gibi gördüğüm antrenörümüz Nadir Özsoy'u, aynı zamanda milli sporcumuz olan kızı Semanur Özsoy ile sporcu velimiz Hüseyin Kaplan'ın trafik kazasında hayatlarını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Nadir Hocamız, camiamız için adı gibi 'Nadir' bir isimdi. Ülkemize büyük hizmetler yapmış, çok sayıda sporcunun yetişmesine vesile olmuş çok değerli bir kardeşimizdi. Yine spora bir değer katabilmek için çıktığı yolda trafik canavarına teslim oldu. Yokluğu camiamızda hep hissedilecek. Nadir Özsoy hocamızla birlikte, değerli kızımız Semanur Özsoy, sporcu velimiz Hüseyin Kaplan'a Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve camiamıza sabır, yaralı sporcumuz Taha Görkem Sarı'ya acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Nadir Özsoy ve Semanur Özsoy, yarın Eskişehir Gültepe Mahallesi Yeni Camii'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

Tekvando camiasının acı kayıpları

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Kaynak: İHA

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