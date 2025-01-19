Tekvando seçmelerine Şehitkamil damgası - Son Dakika
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Tekvando seçmelerine Şehitkamil damgası

Tekvando seçmelerine Şehitkamil damgası

Türkiye Tekvando Federasyonu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekvando Gaziantep il seçmelerinde, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü sporcuları iki birincilik ve bir üçüncülük elde etti.

19.01.2025 17:04  Güncelleme: 17:06
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Türkiye Tekvando Federasyonu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekvando Gaziantep il seçmelerinde, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü sporcuları iki birincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın desteği ve Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu'nun girişimleri sonucu 12 yıl aradan sonra yeniden açılan tekvando branşında sporcular büyük başarıya imza attı. Gaziantep Tekvando Seçmeleri Büyük Bayanlar kategorisinde 57 kilogramda Buket Demir ve 62 kilogramda Kübra Kılıç birinci oldular. Ayrıca 57 kilogramda Silanur Çetin ise üçüncülüğü elde etti. Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, tüm branşlarda olduğu gibi tekvando branşında da iddialı olduklarını ve Başkan Umut Yılmaz'ın destekleriyle başarıların devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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