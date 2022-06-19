Bu arada yapılan müsabakalar sırasında sporcular arasında başlayan gerginlik, antrenörler arasında kavgaya dönüştü.

Kadın ve erkeklerde çeşitli kategorilerde düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ta devam edildi - Son Dakika

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