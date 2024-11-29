Temsilcilerimizin UEFA\'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız arasında en çok parayı Galatasaray kazandı. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'yi neredeyse 2'ye katladı.
Temsilcilerimizin şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları paralar şu şekilde;
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