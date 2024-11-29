Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı - Son Dakika
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Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı

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Ülkemizi Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ile Avrupa defterini erken kapatan Trabzonspor'un şu ana kadar UEFA'dan ne kadar para kazandığı belli oldu. En çok geliri sarı-kırmızılılar ederken, en yakın rakibi olan sarı-lacivertlilere de bu alanda neredeyse 2 katı fark attı.

29.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:59
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Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

GALATASARAY RAKİPLERİNİ 2'YE KATLADI

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız arasında en çok parayı Galatasaray kazandı. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'yi neredeyse 2'ye katladı.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI PARALAR

Temsilcilerimizin şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları paralar şu şekilde;

  1. Galatasaray: 13.325 milyon euro
  2. Fenerbahçe: 7.460 milyon euro
  3. Beşiktaş: 6.335 milyon euro
  4. RAMS Başakşehir: 4.073 milyon euro
  5. Trabzonspor: 1.275 milyon euro
Temsilcilerimizin UEFA\'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hasib:
    Yazılan bazı ifadelerin hukuki sonucu olacak. Şikayetler fazla olduğundan bazen 2 hafta bazen 2 sene sürüyor ama sonuçlanıyor, bilginiz olsun :) 115 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray fetodan da kazanıyor 4 57 Yanıtla
  • Alpi:
    YAPI YAPI :))) MAYIS AYINDA AĞLAYACAKSINIZ KUŞLAR 32 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMIN EROL ONU KUSLAR DAHA IYI BILIR MALUM FETO BITTIKTEN SONRA SIZINDE TUYLERINIZ DÖKÜLDÜ, HADI BAKAYIM PIRTTT UÇ 35 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    üzülmeyin Galatasaray fitresini zekâtını febeme ve bejekeme verir 27 8 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Yapı, ekonomik yönden de Galatasaray için çalışıyor (!) 17 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPI YAPI DIYENLER ALIYOR SAPINI 12 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    KALİTE HERZAMAN BELLİ 13 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    trabzonspor çok bile kazanmış bu takım ligden hatta ülkeden silinmeli 0 0 Yanıtla
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