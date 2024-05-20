Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği ve Tripy Mobility iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi. 50 katılımcı, 100 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

20.05.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği ve Tripy Mobility iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği ile düzenlenen kortej etkinliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı önünde bir araya geldi. Buluşma noktasından hareket eden 50 katılımcı, kortej oluşturarak 100 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

"50 kişi ile 100 kilometrelik bir sürüş etkinliği gerçekleştirdik"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençliğe ve spora büyük önem veren Atamızı anmak için çıktık. Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği, Tepebaşı Belediyesi ve turuncu bisikletleri ile trafiği kolaylaştıran Tripy Mobility iş birliği ile yaklaşık 50 kişi ile 100 kilometrelik bir sürüş etkinliği gerçekleştirdik. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamın en etkin araçlarından biri olan bisiklet ile yaptığımız etkinliklerle gençliğe ve topluma örnek olmayı hedefliyoruz. Daha önce de buna benzer etkinliği 29 Ekim'de de Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile yapmıştık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndan başlayan kortej, Uludağ Sokak üzerinden Kütahya-Eskişehir yolu, Kümbet Kavşağı, Bursa Kütahya yolu, İnönü kavşağı, Oklubal kavşağı, Çukurhisar Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi başta olmak üzere belirlenen güzergahta bisikletleri ile kortej halinde gitti. Katılımcılar belirlenen güzergahta 100 kilometre yol kat etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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