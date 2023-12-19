Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden voleybol turnuvası

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Yarışsın Dostluk Kazansın Voleybol Turnuvası' tamamlandı.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20 Kasım'da grup maçları ile başlayan turnuvaya; Tepebaşı ilçesin de bulunan 40 okuldan 360 öğretmen katılım sağladı. Turnuvada, TED Eskişehir Koleji 1. olurken, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi 2., Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3'üncü oldu. Şampiyon olan sporcular; madalya ve kupalarını Tepebaşı ilçesi Kaymakamı Sadettin Yücel'den aldı. Turnuvada 2'inci olan Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, kupa ve madalyalarını Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci' den aldı. Dereceye giren diğer takımlar ise, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri'nden kupa ve madalyalarını aldılar.

Okul içi ve okullar arası etkileşimi arttıran mücadelenin, çekişmenin ve heyecanın yanında eğlencenin ön plana çıktığı turnuva da asıl kazananın dostluk oldu. Turnuvaya katılanlara Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılar temenni edildi. - ESKİŞEHİR