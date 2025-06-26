Tepebaşı'nda 7'den 77'ye tüm Eskişehirliler sporla buluşuyor - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 7'den 77'ye tüm Eskişehirliler sporla buluşuyor

Tepebaşı\'nda 7\'den 77\'ye tüm Eskişehirliler sporla buluşuyor
26.06.2025 10:15  Güncelleme: 10:18
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Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla düzenlediği spor etkinlikleri 7'den 77'ye tüm Eskişehirlileri sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla düzenlediği spor etkinlikleri 7'den 77'ye tüm Eskişehirlileri sporla buluşturuyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen spor etkinliklerinden 2025 yılının ilk 5 ayında 18 bin 985 kişi yararlandı.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlıkla spor yapabilmesi için düzenlediği etkinliklerini sürdürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın göreve gelmesi ile birlikte sayıları artan spor merkezleri ve halı sahalarda düzenlenen birçok etkinlik ve kurs ile 7'den 77'ye tüm Eskişehirliler, sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yaparak kendini geliştiriyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ve kurslar sayesinde 2025 yılının ilk 5 ayı da dolu dolu spor ile geçti. İlçede yaşayan her yaştaki vatandaş için gerçekleştirilen spor faaliyetlerinden 2025 yılının ilk 5 ayında 18 bin 985 vatandaş faydalandı.

Her yaşa hitap ediyor

Hem çocuklar ve gençlerin hem de yetişkinlerin sağlıklı biçimde spor yapabildikleri başlıca merkezlerden biri olan Yunus Emre Spor Tesisleri'nde 2025 yılının ilk 5 ayında düzenlenen kurslara 4 bin 210 kişi kurslara katıldı. Tesislerde çocuklar için düzenlenen basketbol, voleybol, futsal/futbol, pickleball, satranç, jimnastik, masa tenisi, tekvando ve aikido branşlarına toplam 3 bin çocuk katıldı. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla hareket eğitimine ise 60 kişi katıldı. Yetişkinlere yönelik düzenlenen pilates, zumba, tabata, fonksiyonel antrenman, halk oyunları ve aikido branşlarından ise bin 150 kişi faydalandı.

Hem yüzme öğrendiler hem de spor yaptılar

Çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye'nin ilk kamu binası olma özelliğini taşıyan Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi'nden ise ilk 5 ayda 9 bin 325 kişi yararlandı. Merkezde çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kurslarından 4 bin 500 çocuk, yetişkinlere yönelik düzenlenen yüzme kursundan bin 100, özel bireyler için düzenlenen yüzme eğitimine 275, yetişkin serbest yüzme branşından bin 500 kişi, 350 yetişkin de su jimnastiği branşından yararlandı. Merkezde düzenlenen salon sporlarına ise bin 600 kişi katıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen salon sporları arasında yer alan tekvando, aikido, modern dans, halk oyunları branşlarından 510 çocuk, yetişkinlere yönelik düzenlenen aikido, pilates, zumba, tabata, fonksiyonel antrenman, halk oyunları, Latin dans ve yoga branşlarından ise bin 85 kişi faydalandı.

Halı sahalar 5 bin kişiye hizmet veriyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'ndan ise 5 bin üye faydalandı. Yaz okulu kayıtları ise önümüzdeki günlerde açılacak.

Çeşitli aktiviteler yapıldı

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen yetişkin halk oyunları ve Latin dansı etkinliklerinden 200 kişi yararlanırken; Behiç Erkin Çok Amaçlı Salonda düzenlenen çocuk modern dans ve aikido kurslarından 250 çocuk yararlandı.

Yaz dönemi kursları 30 Haziran'da başlıyor

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yaz dönemi kursları için ise kayıtlar tamamlandı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına bin 500 kişi, salon sporlarına ise 300 kişi kayıt yaptırdı. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek kurslara ise 900 kişi kayıt yaptırdı. Kurslara kayıt olan kursiyerler 30 Haziran Pazartesi günü derslere başlayacak.

Eskişehirliler açık hava sporunda buluşacak

Ayrıca Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturan sabah egzersizleri de başlıyor. Her hafta saat 09.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler 30 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Sabah sporları Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ile Özdilek AVM yanı koruluk alanda; Cuma günleri ise Kumlubel Parkı'nda (Aydınlı Sokak) gerçekleşecek.

"Sağlıklı ve güvenli ortamda spor yapıyorlar"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Biz Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve de yetişkinlerimizin spor yapmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Sporu yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın, sağlıklı yaşamın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının bir aracı olarak görüyoruz. 1990'lı yıllarda bu açıdan çok nahoş bir Tepebaşı vardı, birçok nesil de spor yapmaktan mahrum ya da çok kısıtlı imkanlar ile yetişti. Fakat bizim dönemimiz ile birlikte kentimiz çok sayıda spor alanı kazandı. Çocuklarımız, gençlerimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yaparak yetişebiliyor. Yetişkinlerimiz de birçok branş arasından kendilerine uygun olan bir dalı seçerek sağlıklı kalabiliyor. Ayrıca engelli bireylerimize yönelik spor etkinliklerimizle, sporu herkes için erişilebilir kılmaya gayret ediyoruz. Ne mutlu ki Tepebaşı, spor alanları ile vatandaşlarına çok sayıda alternatif sunan bir belediye konumunda. Kentimizde spora yaptığımız yatırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tepebaşı'nda 7'den 77'ye tüm Eskişehirliler sporla buluşuyor - Son Dakika

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