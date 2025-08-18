Tercan\'da Yüzme Kursu Başladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yüzme kursu açıldı.

31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek olan yüzme kursuna 6- 12 yaş arası çocuklar dahil edildi. Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen yüzme kursuna 29 kursiyer katıldı. Elif Avcı antrenörlüğünde verilen kurs cuma, cumartesi, pazar günleri saat 10.30- 14.30 arasında olacak. - ERZİNCAN