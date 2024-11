Beşiktaş, Hasan Arat\'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya

Spor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. Yamantürk, siyah-beyazlıları önümüzdeki süreçte nasıl günlerin beklediğini açık açık anlattı.

"ÜYE SAYISI DÜŞERSE SEÇİME GİTMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Yamantürk'ün dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

"Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklama bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi. Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama başka istifalar da gelir Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız.

"CEKETİNİ ALAN GİDEBİLİYOR"

Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları. Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı.

"HER YERDEN İSTİFA ETMELİYDİ"

Taraftarlarla ilgili bir şey söyleyemem. Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli. Bir düzen olmalı ki düzgün insanlar Beşiktaş başkanlığına talip olsun. Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum.

"GARİP TRANSFERLER YAPMAYALIM"

Beşiktaş'ın toparlayacağına inanıyorum. Yeter ki Beşiktaş'ı dibe çekecek, geleceğini karanlık edecek adımlar atmayalım. Garip garip transferler yapmayalım, garip garip harcamalar yapmayalım. Evde olmayan camide haramdır. Bu kulübün ödediği faiz yıllık 48 milyon euro. Bu kulübün geliri de 80-85 milyon euro. Sistem nasıl izin veriyor buna anlamıyorum. Sistem derken Beşiktaş'ın sistemi değil, devletin sisteminden bahsediyorum. Buna nasıl izin veriyor benim aklım allmıyor.

"'BEŞİKTAŞ'I SATARIM' DERSE NE DİYECEKSİNİZ?"

Bir milli değeri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Beşiktaş'ın göğsünde Türk bayrağı var. Yarın öbür gün birileri gelip bu borçlarla buraları satın alırsa, ödeyemediğin zaman alacaklı kapıya gelip 'ya paramı ver ya da ben Rus'a, Arap'a Çinli'ye satacağım' derse ne diyeceksiniz? Ya paramı ver ya da anahtarı ver diyecek. Emanete sahip çıkmak lazım.