TFF 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TFF 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde düzenlenen 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları toplantıya katıldı. Toplantıda, projeler üzerine sunumlar yapıldı ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

13.07.2024 14:31
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı takvimi çerçevesinde 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırladığı Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Agah Ruşen Çetin ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can da katıldı.

Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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