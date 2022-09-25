Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.
Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.
Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada 'Maçı iptal et TFF' etiketi gündem oldu - Son Dakika