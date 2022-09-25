Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu - Son Dakika
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Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu

25.09.2022 19:31

TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara tribünden yabancı cisimler fırlatıldı. Bursasporlu futbolcuların polis koruması eşliğinde soyunma odasına gitmesinden sonra sosyal medyada TFF'ye maçı iptal etmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bursaspor taraftarının açtığı "Maçı iptal et TFF" etiketi gündeme oturdu.

Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.

BURSASPORLU FUTBOLCULARA POLİS EŞLİK ETTİ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.

"MAÇI İPTAL ET TFF"

Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı.

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Bursaspor, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada 'Maçı iptal et TFF' etiketi gündem oldu - Son Dakika


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