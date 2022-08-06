Menemen FK'dan iki imza daha - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK'dan iki imza daha

06.08.2022 10:46
Menemen FK'dan iki imza daha

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 32 yaşındaki eski forveti Ali Özgün ile 2 yıllık, Etimesgut Belediysepor'dan 29 yaşındaki sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 32 yaşındaki eski forveti Ali Özgün ile 2 yıllık, Etimesgut Belediysepor'dan 29 yaşındaki sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gurbetçi golcü Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor kulüplerinde de görev yaparken, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Sakaryaspor'da ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 gol kaydetti.

Karabiga Belediyespor'da futbola başlayan savunmacı Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor'da top koşturdu. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. Menemen FK böylelikle toplamda 17 transfere ulaştı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Menemen FK'da iki transfer birden Menemen FK'da iki transfer birden Menemen FK'nın maç programı netleşti Menemen FK'nın maç programı netleşti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ali Özgün, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'dan iki imza daha - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK'dan iki imza daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement