Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu

12.08.2022 10:29
Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Antalyaspor'dan stoper Doğukan Nelik'le sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Antalyaspor'dan stoper Doğukan Nelik'le sözleşme imzaladı. Akhisarspor altyapısından yetişip 1 yıllığına kiralanan 22 yaşındaki stoperin Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki imza törenine İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve yöneticiler katıldı.

Nazilli Belediyespor'un başarıları ile gurur duyduklarını belirten Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Nazilli camiasına bu transferin hayırlı olmasını diliyorum. Doğukan Nelik kardeşimiz bugün kendisini camiaya bağlayan bir sözleşmeye imza attı. Bu önemli imza töreninde bulunmak bizleri mutlu etti. Kendisine başarılar diliyorum. Bizler Nazilli Belediyespor'un başarıları ile gurur duyuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, "Nazilli Belediyespor'un bu sezon başarılarıyla adından sıkça söz ettirecek buna eminim" diye konuştu."BURAYI ÇOK İSTEDİM"

İmza töreni sonrasında düşüncelerini dile getiren yeni transfer Doğukan Nelik, "Nazilli'de olmak beni çok mutlu etti. Burası beni, ben de burayı çok istedim. Mutluyum inşallah da performansım ve taraftarlarımızın desteği ile birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Doğukan, Nazilli, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu - Son Dakika

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