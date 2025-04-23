TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, Riva'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, Riva'da gerçekleştirildi

TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, Riva\'da gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da bir şenlik gerçekleştirildi.

23.04.2025 15:47
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Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da bir şenlik gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü tarafından Riva'da bir şenlik düzenlendi. Organizasyon kapsamında Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nın okunması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Av. Azize Yüce Şahin ve kurul üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Kadın Futbol Direktörü Sami Oray Baykal katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Çocuklar bizim en değerli hazinemiz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açılış konuşmasında, bu özel günde çok özel misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Öncelikle ülkemiz ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizle, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu özel günde çok özel misafirlerimiz var. Milletimize ve bize emanet edilen; geleceğimizin teminatı çocuklarımızı burada konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Çocuklar bizim en değerli hazinemiz. Onlar; sevginin, masumiyetin ve umudun simgesi, aydınlık Türkiye'nin geleceği. Onların mutlu ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır. Bunun için en değerli varlıklarımız için elimizden gelen desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün sizin bayramınız, gönlünüzce eğlenin"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çocuklar için bir dizi etkinlik planlandığını hatırlatarak, "Sevgili çocuklarımız, bugün burayı sevgi ve neşeyle doldurdunuz. Bugün sizin bayramınız. Ağabeyleriniz ve ablalarınız sizler için birbirinden eğlenceli etkinlikler planlandı. Şimdi gönlünüzce eğlenin. Bu anlamlı günde bu etkinliği düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü'ne teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun forma takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik alanına geçildi.

Riva'daki tesislerde kurulan özel alanlarda çocuklar için düzenlenen animasyon ekibi gösterilerinin sonrasında şişme oyunlar oynandı. Yemeğin ardından çocukların mini futbol turnuvasında hünerlerini sergilemesiyle TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği sona erdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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