TFF 3. Hafta Maçlarını Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor- Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor- Kasımpaşa maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, " UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL