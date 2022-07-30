Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer - Son Dakika
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Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer

30.07.2022 12:09
Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Yeşil beyazlı ekibip, kariyerinde Manisa FK, Göztepe, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor gibi takımlarda şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Umut Kaya'yı renklerine bağladı.

Daha önce Alanyaspor, Göztepe, Sarıyer, Turgutluspor, Aydınspor 1923, Menemen Belediyespor, Manisa FK, Çorum FK ve Fethiyespor'da top koşturan tecrübeli futbolcu, 2.Lig'de Göztepe'de ve 3.Lig'de Manisa FK, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Son olarak geçen sezon Fethiyespor'da forma giyen yeni transfer Umut Kaya, Muğla ekibinin şampiyonluğunda büyük katkı sağladı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan oyuncumuz Umut Kaya'ya hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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