TFF 3. Lig 4. Grup: 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig 4. Grup: 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup: 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor\'la Deplasmanda Karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grubun 22. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Maç öncesi her iki takımda da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

01.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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TFF 3. Lig 4. Grubun 22. haftasında 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun 22. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Neveşhir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında İdaş Çatalcaspor'u 1-0 yenerek haftalar sonra küme düşme hattının dışına çıkan bordo-beyazlılar, Nevşehir deplasmanına da puan ya da puanlar için gitti. Bordo-beyazlılarda bu maç öncesi eksik yada cezalı oyuncu bulunmuyor. 3 Mart Pazar günü saat 14.00'da Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak olan maçı Zonguldak bölgesinden C klasman hakemi Hakan Ergin yönetecek.

23 Elazığ FK bu maç öncesi 19 puanla 11. sırada yer alırken, Nevşehir Belediyespor 16 puanla 14. basamakta. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Nevşehir, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig 4. Grup: 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'la Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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