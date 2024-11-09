TFF 3. Lig'de Kritik Maçlar - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig'de Kritik Maçlar

TFF 3. Lig\'de Kritik Maçlar

Kuşadasıspor, Tokat Belediye Plevnespor ile 14.00'te, diğer maçlar da aynı saatte başlayacak.

09.11.2024 12:19
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Kuşadasıspor yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşacak. Özer Türk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

2'nci Grup'ta zirve takipçisi Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda aynı saatte Türk Metal 1963 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta deplasmanda Beykoz İshaklıspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanışan düşme hattındaki Tire 2021 FK, evinde Nevşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

Art arda 2 mağlubiyet alınca teknik direktör Efrahim Alkın ile yollarını ayıran Uşakspor, Play-Off hattındaki rakiplerinden Kelkit Hürriyetspor'un konuğu olacak.

Son maçından 1 puanla ayrılan Balıkesirspor deplasmanda Mazıdağı Fosfatspor ile rakip olacak.

3'üncü Grup'ta son 2 maçında berabere kalarak Play-Off potasındaki yerini tehlikeye atan Aliağa Futbol, üst sıralar için yarıştığı rakiplerinden Çorluspor 1947'nin misafiri olacak.

Zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdmanyurdu ile mücadele edecek.

Son 4 maçında galibiyet alamayınca teknik direktörlük görevine Tolga Şanbay'ın yerine Ömer Kaplan'ı getiren Efeler 09 SFK, Yozgat Belediyesi Bozokspor'un konuğu olacak.

4'üncü Grup'ta 8 haftadır galip gelemeyince düşme potasına giren ve teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile vedalaşan Denizlispor, deplasmanda lider Sebat Gençlikspor önünde çıkış arayacak.

Teknik direktör Levent Eriş önderliğindeki ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor'u 1-0 dize getiren İzmir Çoruhlu FK, Ağrı 1970 Spor'la deplasmanda karşılaşacak.

Son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 ise dış sahada Edirnespor ile oynayacak.

Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Kritik Maçlar - Son Dakika

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