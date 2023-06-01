Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden akla hayale sığmayacak paylaşım: Kupamızı gören haber versin

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediye spor'un şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.

"BİZE HABER VERİN"

Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksaraysporumuz'un kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Aksaray Belediyesi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medya gündeminde zirveye yerleşti. Birçok spor sayfası bu görüntüyü paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu mesajın şaka olup olmadığını sorguladı. Ancak belediye hesabının kupanın sergilendiği alanın boş görüntüsünü de paylaşması dikkat çekti.