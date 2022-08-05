Karşıyaka'da 3 veda - Son Dakika
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Karşıyaka'da 3 veda

05.08.2022 12:34
Karşıyaka'da 3 veda

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampı dönüşü çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başlayan Karşıyaka, kadroda 3 eleme yaptı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampı dönüşü çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başlayan Karşıyaka, kadroda 3 eleme yaptı. Kaf-Kaf, teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda altyapı patentli Ferdi ve Mustafa Durgun'u tecrübe kazanmaları için kiralık gönderme kararı aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanya Kestelspor'a kiralık verilip hazırlık döneminde takıma dönen 23 yaşındaki yine altyapı patentli sağ bek İlyas Kahraman'la ise yollar ayrılacak. Daha önce kadrodaki altyapı patentli gençlerden Batuhan ve Mustafa Çalışkan'dan da kulüp bulmarını isteyen yeşil-kırmızılılarda U19'dan kadroya dahil edilen 9 gençten Taha, Selçuk ve Mertcan, A takımda yer almayı sürdürecek. U19'dan diğer genç futbolcular da zaman zaman yenien A takım antrenmanlarına alınacak.


- İzmir
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Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi Karşıyaka'da gençler göze girdi Karşıyaka'da gençler göze girdi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Selçuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da 3 veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da 3 veda - Son Dakika
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