Kaf-Kaf, Belediye Derincespor 'la 10 Eylül 'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı ilk iç saha maçını yine aynı rakibiyle geçen sezon oynadığı karşılaşma sonrası aldığı ceza yüzünden seyircisiz oynayacak. Rakibiyle geçen sezon 1 Mayıs 'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yaptığı son iç saha maçında taraftarın neden olduğu aynı sezon içinde 5'inci kez gerçekleşen kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'ndan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Karşıyaka, cezayı yeni sezonun ilk iç saha sınavında çekecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'nın Alsancak'taki ilk maçı seyircisiz - Son Dakika

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