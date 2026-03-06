TFF 4 Kulübü PFDK'ye Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula gönderildi.
