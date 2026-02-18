Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber - Son Dakika
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray\'a TFF\'den kötü haber
18.02.2026 11:40
5-2'lik Juventus galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'a TFF'den kötü haber geldi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Sarı Kırmızılılar çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

6 KULÜBE KÖTÜ HABER

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, ligin 22. haftasında yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı PFDK'ye gönderdi.

Açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" olarak değerlendirilen açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi. Aynı kulübün antrenörü Anıl Demirci de söz konusu müsabakada yaptığı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen de Göztepe karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

Trendyol 1. Lig sevkleri

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Atko Grup Pendikspor'u 25. haftada gerçekleştirdikleri çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderdi. Ayrıca Bandırmaspor'un Senegalli futbolcusu Amidou Badji de kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

Kaynak: AA

  Mehmet abbasi :
    şikesaray için soruşturma ne zaman olacak 1 3 Yanıtla
