TFF: Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda maçlarını oynamaya devam edecek - Son Dakika
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TFF: Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda maçlarını oynamaya devam edecek

TFF: Ankaragücü, Eryaman Stadyumu\'nda maçlarını oynamaya devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü'nün maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. Bu kararla birlikte Ankaragücü, İstanbul'da maçlarını oynamaya devam etmeyecek.

14.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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TFF: "Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF: Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda maçlarını oynamaya devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF: Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda maçlarını oynamaya devam edecek - Son Dakika
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