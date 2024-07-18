TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar - Son Dakika
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TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

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Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ile TFF Başkanlığı için yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanlarına seslenen Hacıosmanoğlu, "Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı" dedi.

18.07.2024 11:23
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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminin iki adayından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu, kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UEFA VE FIFA GÖZLEMCİ GÖNDERDİ"

Hacıosmanoğlu, " Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." dedi.

"TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR OLSUN"

"Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu." diyen Hacıosmanoğlu, "Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKEKŞİ SEÇİLİRSE BAŞKANLAR BIRAKSIN"

Hacıosmanoğlu, "Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ALİ KOÇ'A VE TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜRLER"

TFF başkan adayı Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu birlikte toparlayacağız. Ali Koç'a ve bütün başkanlara teşekkür ederim. Türk futbolunun sorunlarını hep beraber el ele vererek çözeriz. 'Bütün sorunları ben çözeceğim' derseniz, böyle dünyaya rezil olursunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi\'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fayton Faytoncu: Yeni algi başlasın Buda Trabzonlu feneri yine şampiyon yapmayacaklar))))) 2 4 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: aman ha inşallah ikimizde başkan olmazsınız 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar - Son Dakika
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