TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

İSTİFA GELDİ

TFF yönetimi yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü yerli hakemden yana görüş bildirip son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

Hacıosmanoğlu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde karar aldığı belirlendi. Yaşanan fikir ayrılığı sonrası Ceyhun Kazancı da TFF'deki görevinden istifa etme kararı aldı.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.