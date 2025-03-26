TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti - Son Dakika
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Spor

TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı.

26.03.2025 13:44
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

İSTİFA GELDİ

TFF yönetimi yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü yerli hakemden yana görüş bildirip son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

Hacıosmanoğlu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde karar aldığı belirlendi. Yaşanan fikir ayrılığı sonrası Ceyhun Kazancı da TFF'deki görevinden istifa etme kararı aldı.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ceyhun Kazancı, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • emir2003:
    O ZAMAN BASİT PENALTI VERMESİNLER. GSLAYASARAYA VERİLEN BEDAVA PENALTILAR NE OLACAK? ADAM GİBİ MAÇ YÖNETSİNLER! 21 30 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    Bir GS li olarak yabancı istiyoruz feneri şampiyon yapmak için maçı fenerli Acun'un kankalarina verdiler şimdide bir taraflari yiyorsa versinler bakalim 32 19 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Ceyhun Kazancı bir Beşiktaşlı olarak seni farklı tanıyordum Dik duruşundan dolayı helal olsun diyorum sana yolun bahtın açık olsun 35 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8 TAS YABANCI HAKEMLE O HARAM PENALTILARI ALAMAYACAGINI COK IYI BILIYOR AMA EZİKTAS PSIKOLOJISI 8 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TFF BASKAN VE VEKILI TARAFSIZ OLUR NEYMIS DEMEK KI BU ZAT 8TAŞ TEMSILCISIYMIS 8 18 Yanıtla
  • BMA - Anthony MONTANA:
    Bence adaletli olmamış, sonra adalet Bakanlığına kızıyoruz. Adalet eşitlik heryere lazım. GS - FB maçına geldiyse bunda gelmeliydi. 20 1 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    BJK-GS MAÇINA GELMAZ,FB-GS KUPA MAÇINA ATANMAZ YABANCI HAKEM.AMA MESELA GS-FENER MAÇI OLSUN GSNİN SAHADA YİNE YABANCI HAKEM GELİR.YERLİ HAKEMDE 8 TAŞIN İŞİNE GELİR.NİYE AGLIYORKİ?SALINCAGIN SAHİBİ KES SESİNİ DEMİYORMU BUNLARA 2 7 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    Demek ki, artık bjk maçları değersiz ve derbi olarak değerlendirilmiyor,başka anlamı yok. 3 2 Yanıtla
  • 67saim67:
    Tff tarafsızlığını bir kere daha kanıtladı, yabancı hakem ataması gerekirken yerli hakem atadı, demekki herşey fenerin demesiyle oluyor. İstifa eden tff liyi dürüstlüğünden dolayı kutlarım. 2 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cok da fifi 1 0 Yanıtla
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