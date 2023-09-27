TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı

Son Güncelleme: 27.09.2023 15:22

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın yeni hocası Vincenzo Montella'nın imza töreninde Stefan Kuntz ile yolların neden ayrıldığına açıklık getirdi. Alman hocanın futbolcuları kamuoyunun önüne attığını belirten Büyükekşi, ''Bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık.'' dedi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. İtalyan hoca için yapılan imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yolların neden ayrıldığını açıkladı. Büyükekşi, Alman hocanın Japonya maçı sonrası futbolcuları kamuoyunun önüne atmasının yanlış olduğunu belirtti.

"SÖZLERİ ÇOK ŞANSSIZDI"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Kuntz ile yapılan sözleşme, bizim yönetimimiz tarafından yapılmamıştı. Biz de istikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Özellikle Faroe Adaları maçı sonrası büyük bir tepki vardı hatırlarsanız. Ermenistan maçı berabere bittiğinde ben yine aynı şekilde hocamızla devam edeceğimiz yönünde söyledim. Orada Kuntz suçlu dendi, ben hayır, öyle bir şey yok, herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı." dedi.

"TÜRK HOCALARIN YETERSİZLİĞİ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Büyükekşi ayrıca, "Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık. Aslında öncesinde biz sahip çıktık ve devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği diye bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı
16:00 A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor
15:34 Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor
15:17 TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı
15:15 Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
15:06 Düzce Valiliği geri adım attı! Tepki çeken isim değişikliği sonrası okula yeniden "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" tabelası asıldı
14:51 Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
14:54 Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı
14:46 A Milli Takım tarihinde bir ilk! Montella, Türkiye'de ikamet etmek zorunda
14:33 Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 16:28:09. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement