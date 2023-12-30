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TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

Süper Kupa final maçının yaşanan kriz sonucu iptal edilmesi sonrası gözlerin çevrildiği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu. Büyükekşi, Türk futbolunda son 20 günde yaşanan 3 farklı skandala dair yöneltilen soruya ''Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim'' yanıtını verdi.

30.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 15:46
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmemeye kalkınması üzerine maç günü yaşanan krizin yankıları sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarımız Suudi otoritelerin gösterdiği davranış üzerine dün gece maça çıkmayıp yurda geri döndüler. Takımlarımız bu dik duruşu sergilerken TFF Başkanı Büyükekşi de bu sabah yurda döndü.

"DENK Mİ GELDİ DENK Mİ GETİRİLDİ BİLEMEDİM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'ye dönüşte "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" diye yanıt verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

HAKEM MELER'E SALDIRI

11 Aralık'ta dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık yeter diyoruz! Yeter!" açıklamasıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Yaşanan saldırı olayı dünyada gündem olurken, daha sonra ise maçların bir haftalığına ertelendiği ortaya çıktı ve takımlar bir sonraki hafta sahaya çıktı.

TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler bir hafta sonra yeniden başladı. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. İstanbulspor'un bu kararı tıpkı hakem Meler'e saldırı gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.

TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Dün ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.

20 GÜNDE 3 SKANDAL

Süper Kupa'nın da ertelenmesiyle birlikte Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan olaylar marka değerine büyük zarar verdi. Peş peşe gerçekleşen skandallar uluslararası platformlarda büyük yankı uyandırdı.

TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
YORUMLAR (6)
  • Ali Arslan: Yahu insanda az utanma olur,istifa onurlu bir harekettir Yanıtla 119 10
  • Selçuk Durgel: adı yetiyor rahmetlinin bir savaş daha kazandı hayattayken dünyaya meydan okudu ismi hala meydan okuyor nur içinde yatasın paşam kime batıyorsa adın Yanıtla 54 25
  • SERHAT DERELİ: hainler başı kesilmedikçe rahat huzur yok Yanıtla 17 10
  • deniz Özdoğan: Benden önce davrandınız,???? Yanıtla 7 7
  • fehmi gullu: Senin istifanın ne zamana denk gelecek yeter artık denklemde kalma Yanıtla 5 1
  • Şenol Mirza: İltica ettiği söyleniyor dogrumu Yanıtla 2 1

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim - Son Dakika


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