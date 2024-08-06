TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile toplantı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile toplantı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi TFF Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, Türk futbolunun marka değerine katkı yapacak çalışmaların yapılacağı ve FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiği konuşuldu.

06.08.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi TFF Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar ile üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, iyi bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini belirterek,"Türk futbolunun marka değerine katkı yapacak arkadaşlarımızla çalışmanızı istiyorum. FIFA Başkanı Infantino ile toplantıya gittik. Infantino bana, 'Balkanlarda ve Türki cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var.' dedi. Biz de kendisine FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. FIFA'nın merkezi Zürih'te ancak mesaisinin bir bölümünü Paris'te FIFA İrtibat Bürosu'nda geçiriyor. FIFA, İstanbul'da merkez açtığında bölge ülkeleri İstanbul'a geleceği için FIFA Başkanı da İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor olacak." diye konuştu.

Dış İlişkiler Kurulu'nun yapacağı çalışmalarla dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Infantino ile 1.5 saat süren görüşmemizin içeriğini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika ülke federasyonları ile görüşmeler yapacağız. FIFA ve UEFA yönetimlerinde dünya futboluna yön veren bir federasyon konumuna geçeceğiz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanı, bu konuda tek yetkilidir. Dış İlişkiler Kurulu ile birlikte yapacağımız uluslararası çalışmalar ile dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istiyoruz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar kendisini ispatlamış bir kişi. Kendisinin liderliğinde iyi bir çalışma süreci geçireceğinize inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, istanbul, Uluslararası İlişkiler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile toplantı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile toplantı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement