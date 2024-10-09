TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye verecek - Son Dakika
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye verecek

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Göreve gelir gelmez yeni kurduğu finans ekibine mali durumu incelemesi yaptıran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Federasyonun 5 milyon TL karda değil, 763 milyon TL zararda olduğu ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Bu finansal tabloda sorumluluğu olanlar üzerine bir dosya hazırlatmaya başlayan Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve profesyonellerini savcılığa şikayet edecek.

09.10.2024 17:30  Güncelleme: 17:45
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve profesyonellerini savcılığa şikayet etmeye hazırlanıyor.

HESAPLAR İNCELENDİ, ZARAR BÜYÜK

Göreve gelir gelmez finans ekibiyle yollarını ayıran Hacıosmanoğlu, yeni kurduğu finans ekibine mali durumu incelemesi talimatını verdi. Yapılan incelemeye göre, Mehmet Büyükekşi döneminde ifade ve ibra edildiği üzere TFF'nin 5 milyon TL karda değil, 763 milyon TL zararda olduğu ortaya çıktı.

SPONSORLUK ÖDEMELERİ GELMEMİŞ

Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberinde; yapılan sponsorluklardan ödeme gelmediği, 2023'te alınan ücretlerin 2024'te alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ MAHKEMEYE VERECEK

Hacıosmanoğlu ve ekibi, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve bu finansal tabloda sorumluluğu olanlar üzerine bir dosya hazırlamaya başladı. Büyükekşi ve profeyonelleri,"Görevi kötüye kullanma" ve "genel kurulu mali anlamda yanlış bilgilendirmek" suçlamalarıyla savcılığa temsil edecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi\'yi mahkemeye verecek

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye verecek - Son Dakika

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