TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA ve Avustralya ile Görüştü - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA ve Avustralya ile Görüştü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA ve Avustralya ile Görüştü
14.06.2026 10:47
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Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası maçı öncesinde FIFA ve Avustralya Futbol Federasyonu ile bir araya geldi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maç öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Avustralya Futbol Federasyonu Başkanı Anter Isaac ile bir araya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Vancouver Stadyumu'nda gerçekleştirilen görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katıldı. Görüşmede Hacıosmanoğlu, Infantino ve Isaac, müsabaka öncesinde birbirlerine başarı dileklerini iletti. Toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA ve Avustralya ile Görüştü - Son Dakika

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