TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Manisa'da şaşırtan manzara

Spor

- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu, Manisa'da şaşırtan manzara

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yürütülen kazı çalışmalarına tepki gösterdi

Başkan Hacıosmanoğlu, kazılan hendeğin üzerinden atlayarak tesise girdi

MANİSA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ziyaret etti. Tesis çevresinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aydan bu yana yürütülen kazı çalışmalarına tepki gösteren Hacıosmanoğlu, karşılaştığı manzaranın Türk futboluna yakışmadığını söyledi. Başkan Hacıosmanoğlu, tesise girerken hendeğin üzerinden atlamak zorunda kaldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ağırladı. Geçtiğimiz ay MASKİ ekipleri tarafından tesisin etrafında başlatılan kazı çalışmaları nedeniyle tesise, açılan hendeğin üzerinden atlayarak giren Hacıosmanoğlu, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan, yeni yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları tarafından karşılandı. Tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Sabah engellerin üzerinden atlayarak geldik, bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin. Biz de yetkililerle ilgili bu konuda görüşme yapacağız" dedi.

Manisa FK ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında tesis sorunu

Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığına 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in seçilmesinin ardından Başkan Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün bir şirkete ait olduğunu ve şirketin çok düşük bedellerle tesisleri yıllardan beri kullandığını belirterek, kulübe tesisleri terk etmesi için bir haftalık süre vermişti. Manisa FK ise 2026 yılına kadar ellerinde kira sözleşmesi olduğunu ifade ederek, tesislerden çıkmayacağını duyurdu. Gelinen süreçte Manisa FK, belediyenin kendilerini yıpratmak için sürekli tesislerin etrafında kazı yaptığını iddia ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların rutin ve planlı çalışmalar olduğunu vurguladı.