TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

15.07.2025 09:44
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, halkımızın cesareti ve güvenlik güçlerimizin kararlı direnişiyle bertaraf edildi. O karanlık gecede, mermilere, tanklara ve bombalara göğsünü siper eden aziz milletimiz ile kahraman güvenlik güçlerimiz; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi engellenmedi, aynı zamanda milletimizin demokrasiye olan sarsılmaz inancı ve özgürlüğe bağlılığı tüm dünyaya ilan edildi. Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye Futbol Federasyonu'muz, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima milletimizin yanında, devletimizin emrinde ve demokrasimizin kararlı savunucusu olmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde, o gece şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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