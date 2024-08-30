TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Hacıosmanoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Futbol ailemizin değerli üyeleri,

Bugün, büyük Türk milletinin bağımsızlığımız uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, azmin ve kararlılığın simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz.

1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu büyük zafer, askeri bir başarı olmanın ötesinde, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olmuştur. Bugün de aynı birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu yaşatmakta ve gelecek nesillere aktarmaktayız.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"